Блог о транспорте и не только (kviten) wrote,
Блог о транспорте и не только
kviten

Футбольный поезд

Футбол один из самых популярных видов спорта в нашей стране, да и в целом в мире. Крупные соревнования всегда привлекают большое количество болельщиков, а к их проведению готовятся сильно заранее, в том числе учитывают нагрузку и на транспортную инфраструктуру. В 2018 году в России пройдёт чемпионат мира, Москва станет одним из 11 городов, где будут проходить матчи, кроме того, большинство гостей будут попадать до пункта назначения через столицу. Большую роль в логистике будет играть и московский метрополитен, который готовится к такому масштабному событию уже сейчас. В преддверии этого состоялся и запуск тематического футбольного поезда, правда посвящён он не чемпионату мира 2018, а другому.


1. С 17 июня по 2 июля 2017 года состоится Кубок Конфедераций FIFA


2. Он проводится за год до чемпионата мира на территории страны-организатора для проверки готовности инфраструктуры


3. В этих соревнованиях участвуют восемь команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018


4. Презентация поезда, посвященного кубку Конфедераций, состоялась в электродепо "Красная Пресня"


5. Представляли новый состав начальник метро Дмитрий Пегов и обладательница голоса, который вы слышите в составах, Юлия Романова-Кутьина


6. Юлия полностью прониклась футбольной тематикой


7. Яна Чурикова, посол грядущего Чемпионата мира, рассказала об мероприятиях по информированию болельщиков


8. Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и капитан ФК «Спартак» и игрок сборной России по футболу Денис Глушаков


9. Вместе они подписали мяч чемпионата


10. Именно им и будут играть на матчах


11. Сам поезд - пятивагонный Русич (81-740/741), вагоны оформлены в красный и синий цвета, чередующиеся между собой


12. Украшен символическими изображениями достопримечательностей городов-участников чемпионата


13. Ну и вообще всякой клюквой


14. Внутри поезд совершенно обычный. Впрочем, думаю, это можно будет дополнить уже непосредственно к Чемпионату мира


15. Ну что, поехали


16. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии


17. Хотя смотрелся бы хорошо и на Филёвской - красный и синий цвет хорошо со снегом контрастируют


18. Это уже 21-й тематический поезд в Московском метро. С одной стороны, перебор, с другой - на линии они всегда поднимают настроение


19. Ловите на Кольце


Tags: fifa, Кольцевая линия, Красная Пресня, Москва, Московский метрополитен, депо, именной поезд, футбол ЧМ-2018
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