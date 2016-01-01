Футбольный поезд

1. С 17 июня по 2 июля 2017 года состоится Кубок Конфедераций FIFA
2. Он проводится за год до чемпионата мира на территории страны-организатора для проверки готовности инфраструктуры
3. В этих соревнованиях участвуют восемь команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018
4. Презентация поезда, посвященного кубку Конфедераций, состоялась в электродепо "Красная Пресня"
5. Представляли новый состав начальник метро Дмитрий Пегов и обладательница голоса, который вы слышите в составах, Юлия Романова-Кутьина
6. Юлия полностью прониклась футбольной тематикой
7. Яна Чурикова, посол грядущего Чемпионата мира, рассказала об мероприятиях по информированию болельщиков
8. Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и капитан ФК «Спартак» и игрок сборной России по футболу Денис Глушаков
9. Вместе они подписали мяч чемпионата
10. Именно им и будут играть на матчах
11. Сам поезд - пятивагонный Русич (81-740/741), вагоны оформлены в красный и синий цвета, чередующиеся между собой
12. Украшен символическими изображениями достопримечательностей городов-участников чемпионата
13. Ну и вообще всякой клюквой
14. Внутри поезд совершенно обычный. Впрочем, думаю, это можно будет дополнить уже непосредственно к Чемпионату мира
15. Ну что, поехали
16. Поезд будет курсировать по Кольцевой линии
17. Хотя смотрелся бы хорошо и на Филёвской - красный и синий цвет хорошо со снегом контрастируют
18. Это уже 21-й тематический поезд в Московском метро. С одной стороны, перебор, с другой - на линии они всегда поднимают настроение
19. Ловите на Кольце